Amanda Nunes vence, defende cinturão e completa show brasileiro no UFC Rio

13/05/2018 | 09:15



Amanda Nunes garantiu a quarta defesa do cinturão peso galo ao nocautear Raquel Pennington na noite deste sábado, no UFC Rio. A luta principal levou o público da Jeunesse Arena ao delírio e completou o show de vitórias brasileiras no evento.

No octógono, a desafiante suportou os duros golpes de Amanda até o quinto round. Foi no último assalto que a brasileira garantiu o nocaute e colocou mais uma vitória em sua lista de defesas.

Antes, ela conquistou o título da organização ao derrotar Miesha Tate no histórico UFC 200. Depois, nocauteou Ronda Rousey e superou Valentina Shevchenko em duro combate de cinco rounds.

"Eu nunca tive uma luta assim antes. Tenho muito respeito por ela. Foi uma luta muito dura, mas vamos sair daqui amigas e tomar uma cerveja juntas", afirmou Amanda após a conquista. "Moro lá fora, mas defendo a bandeira do Brasil. Estou lá porque precisei seguir meu sonho, mas esse cinturão é nosso", completou.

Antes, Ronaldo Jacaré fez um dos combates mais duros da noite. Mas ele não conseguiu passar pelo norte-americano Kelvin Gastelum. Durando todos os assaltos, o duelo terminou com a vitória de Gastelum por decisão dividida dos juízes.

Após o combate, Gastelum falou em português com os fãs brasileiros. "Amo vocês, amo o Brasil", disse. "Estava cansado, mas é isso que eu tenho que fazer, entrar aqui e vencer. Espero lutar pelo cinturão", completou.

Quem também fez a festa no octógono foi Mackenzie Dern. Ela honrou sua chance de lutar contra Amanda Cooper após ultrapassar 3,2 kg do limite da categoria peso palha e garantiu a vitória e a realização de um sonho: vencer por finalização no primeiro round.

Em recentes entrevistas, a norte-americana naturalizada brasileira já havia afirmado que gostaria de garantir uma vitória como essa. Foi o que aconteceu, depois de acertar um cruzado de esquerda, levar sua rival para o chão e garantir a finalização com um mata-leão. "Teve meu peso, minha saída da equipe, mas, independente de qualquer coisa, eu queria o apoio de vocês e foi isso que me deixou muito feliz aqui", disse ao receber os aplausos do público.

Confira os resultados do UFC Rio:

CARD PRINCIPAL

Peso galo: Amanda Nunes venceu Raquel Pennington por nocaute

Peso médio: Ronaldo Jacaré perdeu para Kelvin Gastelum por decisão dividida

Peso palha: Mackenzie Dern derrotou Amanda Cooper por finalização

Peso galo: John Lineker venceu Brian Kelleher por nocaute

Peso médio: Vitor Belfort perdeu para Lyoto Machida por nocaute