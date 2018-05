Diante do Bahia, São Paulo tenta 'desencantar' fora de casa com Diego Aguirre

13/05/2018 | 07:40



O técnico uruguaio Diego Aguirre comanda o São Paulo neste domingo contra o Bahia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de vencer pela primeira vez um duelo fora de casa. Desde que assumiu o time em março, foram três empates (com Ceará, Fluminense e Rosario Central) e três derrotas (para São Caetano, Corinthians e Atlético Paranaense) como visitante.

O cenário se opõe ao retrospecto do treinador no estádio do Morumbi, na capital paulista, em que se mantém invicto com quatro vitórias (sobre São Caetano, Corinthians, Paraná e Rosario Central) e dois empates (contra Atlético Mineiro e Atlético Paranaense).

A principal baixa é o atacante Diego Souza, artilheiro da equipe na temporada com cinco gols e que trata um edema na coxa esquerda. O colombiano Tréllez é o favorito para a posição. Na defesa, Rodrigo Caio tinha previsão de voltar depois de três jogos fora, mas acabou sendo vetado neste sábado para "aprimorar a parte física", segundo informou o site oficial do clube.

Desfalque na partida da última quarta-feira contra o Rosario Central por não estar inscrito na primeira fase da Copa Sul-Americana, o atacante Everton também retorna para o time do São Paulo. Foi dele um dos gols do empate contra o Atlético Mineiro na rodada passada do Brasileirão. Foi seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Apesar dos dois retornos à equipe, que está na 10ª posição, com 6 pontos, Aguirre terá sete desfalques para enfrentar o time baiano. Anderson Martins faz tratamento em trauma na região anterior da coxa esquerda. Rodrigo Caio está recuperado de lesão, mas aprimora a parte física para retornar aos gramados. Cueva foi liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento do filho. Para completar, Diego Souza tem edema na região posterior da coxa esquerda, Morato torceu o tornozelo esquerdo e Gonzalo Carneiro realiza trabalho de reforço muscular.

Liziero também não viajou com a delegação por opção da comissão técnica. Na avaliação, o volante saiu muito desgastado fisicamente da partida da Copa Sul-Americana no meio da semana.

Invicto neste início do torneio, o São Paulo tem seis pontos depois de quatro jogos. Derrotou o Paraná (1 a 0) e empatou com Ceará (0 a 0), Fluminense (1 a 1) e Atlético Mineiro (2 a 2).