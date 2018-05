Escolha a sua profissão do futuro!

Cíntia Bortotto



14/05/2018 | 07:04



Diversos fatores, entre eles a forma como a velocidade da tecnologia vem escalando produtos e soluções para nossas vidas, fazem com que muita gente tenha acesso à inovação elaborada e, neste contexto, muitas profissões surgem, bem como outras deixam de existir.

Áreas com conhecimentos e competências que a tecnologia não consegue ainda substituir tendem a se manter, como profissões que envolvem criatividade, ensinar, talentos, inovação. Já outras áreas que envolvem, por exemplo, movimentos repetitivos ou que não garantem segurança, ou, ainda, que uma máquina fazendo o trabalho não coloca o produto em descrédito, tendem a desaparecer.

Elenquei algumas profissões que acredito que devem crescer bastante nos próximos anos:

* desenvolvedores de softwares, que criam sistemas e automatizam processos;

* especialistas em experiência do usuário, os UX (Users experiencers), que entendem como as pessoas se envolvem com produtos e serviços para propor melhorias neles;

* os creators – novo nome para os digital influencers –, que em geral produzem conteúdo para intranet;

* professores on-line que conseguem transmitir conhecimento via plataformas digitais;

* coachs, sempre ajudando as pessoas a evoluírem em competências e comportamentos;

* os analistas de big data, que utilizam informações da internet para influenciar uma empresa ou sistema;

* os profissionais de marketing digital;

* o gestor de comunidade, que lida com o consumidor nas proximidades da empresa e traz informações para expandir nos negócios em tempos próximos;

* profissionais de segurança da informação, que garantem menos risco de fraude num mundo tão digital;

* os engenheiros e arquitetos 3D;

* os desenvolvedores de dispositivos que você pode vestir e que apuram as informações do corpo, como frequência cardíaca, colesterol etc;

* o gestor de inovação, que repensa o core business para melhorar o modelo de negócio;

* Geneticistas, para mapear e prevenir doenças no futuro;

* Especialistas em energias renováveis ou alternativas;

* gestor financeiro, ainda muito necessário, especialmente para pequenas e médias empresas nos próximos anos;

* profissionais que trabalhem com saúde mental, por conta de todo o isolamento que estamos tendo por causa da tecnologia.

Não há ainda escolas preparadas para essas novas profissões e profissionais, mas vejo uma tendência muito grande de cursos curtos e de aprendizado na prática. Um grande desafio que fica para a sociedade é reinventar a forma como preparamos os jovens profissionais. Em breve, voltarei a falar sobre este tema.

Siga confiante e boa sorte!