Shakira anuncia retorno ao Brasil com shows em outubro

Do Diário do Grande ABC



13/05/2018 | 07:16



Foram anunciadas as datas de El Dorado World Tour, mais recente projeto da cantora Shakira. Entre os compromissos, a colombiana confirmou seu retorno ao Brasil. Um dos shows ocorre no Allianz Parque (estádio do Palmeiras), em São Paulo, em 21 de outubro.

Os ingressos custam entre R$ 120 e R$ 570. Algumas pré-vendas ocorrem a partir de sexta-feira (18) e sábado (19), com a liberação das entradas para todo o público começando no dia 21.

Em 22 de outubro, ela fecha a rápida passagem pelo País com agenda na Arena Grêmio, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

Dona de hits como Estoy Aquí, Whenerver Wherever e Hips Don’t Lie, a popstar lançou o álbum Eldorado em maio de 2017. O disco conta com os singles Chantaje, Me Enamoré e Trap, que devem ser apresentados ao lado de sucessos de trabalhos anteriores.