Homem troca tiros com policiais dentro de hospital na região metropolitana do Rio

11/05/2018 | 16:58



Um homem armado trocou tiros com policiais militares dentro de um hospital em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 11, no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. O suspeito conseguiu fugir e ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o homem entrou na ala de custodiados para tentar resgatar um suspeito que era atendido no local e atirou contra os policiais que faziam a guarda. Ele chegou a render um funcionário do hospital para conseguir transitar pelos corredores.

Pacientes e funcionários que estavam no local chegaram a se atirar no chão para se proteger. Não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada para registro no 71ª DP.