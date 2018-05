Obituário - 11 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/05/2018 | 10:09



Santo André



Celina Felix da Silva, 90. Natural de Canhotinho (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Memorial Phoenix.



Victor Apparecido Maçon, 85. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Rós, 84. Natural de Urupês (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pedro Moacir Demétrio, 74. Natural de Londrina (PR). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aurora Alves da Silva, 71. Natural de Viçosa (AL). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Marta de Sousa Lima, 67. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdecir do Amaral, 57. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Campestre, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Silvio Cotechini Valera, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo



Pedro Alonso Granero, 92. Natural de Ribeirão Corrente (SP). Residia na Chácara Sergipe, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.



Maria de Lourdes Ribeiro, 92. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



Euclides Borges, 87. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



Magdalena Moreno Juelli, 86. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis, Santo André.



Eugênio Zanineli, 85. Natural de Pederneiras (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Olga Pimenta Martins, 88. Natural de Juramento (MG). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Maria Edith Freitas dos Santos, 78. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Olinda da Silva Gomes, 77. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



José Nilson França de Jesus, 73. Natural de Caraí (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Ermana Muniz Almeida da Silva, 71. Natural de Nova Canaã (BA). Residia na Vila Carminha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



Sebastião Pereira Dutra, 60. Natural de Areia (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Joaquim da Rocha, 57. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Denivaldo Santos Gomes, 50. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Joice Caroline dos Reis Ferreira, 25. Natural de Mauá. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Helen Nice Coppola Zentner, 74. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Diadema



Nauto Pessoa de Mello, 88. Natural de Ribeirão (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Lina Batista Lima, 85. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Raimunda de Oliveira Lima, 82. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Maria Batista da Silva, 77. Natural de Santa Luzia (PB). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal.



Cosmo Sarapião de Sousa, 73. Natural de São José do Jacuípe (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Vale da Paz.



Nelson Fernandes da Cunha, 73. Natural de Dom Silvério (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.



Amaro Belo da Silva, 61. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Iraci de Lima Bueno, 54. Natural de Monte Castelo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Willian Soares Bulhões, 36. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Inês Pereira da Costa, 71. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Maria Alves Bonini, 67. Natural de Lucélia (SP). Residia na Chácara São Brás, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



João Paulo Pereira, 49. Natural de Riacho de Santana (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Raimundo Nonato de Souza, 48. Natural de Maceió (AL). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



João José da Silva, 76. Natural de Petrolândia (PE). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.



João Carlos Arnoni Lobo, 52. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 9. Vale dos Pinheirais.