Sandy já tem data para começar a gravar seu novo álbum solo

11/05/2018 | 09:11



Após cinco anos de espera, os fãs de Sandy podem comemorar. De acordo com o colunista Ricardo Feltirn, a cantora já tem data para gravar seu novo álbum, ainda sem nome. O segundo semestre foi o período escolhido pela cantora para preparar o novo CD, que deve ser lançado inicialmente com exclusividade no iTunes.

Este será seu terceiro trabalho só com canções inéditas desde que começou na carreira solo, em 2018. O nome do álbum, no entanto, ainda não foi definido.

Ainda de acordo com o colunista, em julho a cantora e compositora deve iniciar a escolha das faixas e da produção da nova obra.

No entanto, se essa notícia chegou para agradar seu público, outro fato pode jogar um balde de água fria nos fãs da dupla Sandy & Junior. Está descartado, ao menos nos próximos dois anos, qualquer retorno de apresentações com o irmão, Júnior, mesmo que temporário. Isso pode acontecer, no entanto, em 2020, quando a dupla completaria 30 anos de trabalho.

Procurada, a assessoria de imprensa da cantora não foi encontrada até o momento da publicação desta matéria para confirmar a informação.