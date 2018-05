Cazares faz mistério, mas deve ser titular do Atlético-MG no domingo

10/05/2018 | 21:16



O técnico Thiago Larghi fez mistério no Atlético-MG e fechou à imprensa o treino desta quinta-feira, na Cidade do Galo. Ele escondeu o time que encara o Atlético-PR no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas deve promover a entrada de Cazares entre os titulares.

No meio de semana, Larghi escalou os reservas para encarar o San Lorenzo, pela Sul-Americana. Otero foi o único jogador de linha que vinha sendo titular a atuar. Até pela sequência de jogos do venezuelano, então, a tendência é que Cazares ocupe sua vaga contra o Atlético-PR.

"Não falei nada (com o Thiago Larghi), ainda não sabemos o time titular. A gente esta trabalhando, ele está escalando o time. A gente está tranquilo, trabalhando bem. Caso eu seja titular, estou pensando em ajudar os companheiros e fazer uma grande partida", declarou o equatoriano nesta quinta-feira.

Entre jogadores, torcedores e imprensa, ninguém duvida do talento de Cazares. O problema, porém, são algumas atitudes extracampo e uma suposta falta de comprometimento do meia. O volante Gustavo Blanco escancarou esta opinião também nesta quinta.

"Para mim, (Cazares) é um craque. Ele é muito diferente. Estou muito feliz com o retorno dele. Quando ele quer jogar, para mim é um dos melhores do Brasil. Espero que ele esteja querendo jogar, querendo ajudar a gente. Ele é um craque", declarou.

Independente de ser titular ou não, Cazares alertou para a dificuldade que o Atlético-MG enfrentará no domingo. "O adversário tem muita qualidade e estamos trabalhado para tentar anular as jogadas deles e fazer um bom jogo, fazer a nossa parte e trazer os três pontos. Estamos tranquilos, trabalhando bem."