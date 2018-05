Filho mais velho de Angelina Jolie teria pedido para morar com o pai, Brad Pitt

10/05/2018 | 15:11



O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt rendeu muitos comentários sobre a família, que inclui seis filhos. Entre as notícias que chegaram à mídia, várias davam conta de que o filho mais velho do casal, Maddox, de 16 anos, que foi adotado no Camboja, não estaria se dando muito bem com Pitt durante e após a separação. Os dois, inclusive, teriam entrado em uma briga dentro de um avião, um dia antes de Angie entrar com o pedido de divórcio.

Mas parece que as coisas mudaram, já que, de acordo com o site Radar Online, ele quer ir morar com o pai. De acordo com fontes próximas à família, Maddox acreditaria que a mãe, Angelina Jolie, seria a instigadora de muitos dos problemas do clã.

Tudo teria começado após ele ficar sabendo que ela teria visitado o local onde fica o túmulo de Pol Pot, ditador cambojano que conduziu um verdadeiro massacre no país, a partir da década de 70. Maddox teria ficado muito chateado com a atitude, e entrou em contato com Brad, que, supostamente, respondeu que ele adoraria morar com o garoto, mas que eles precisam, antes, ver qual vai ser a resposta da justiça quando à custódia das crianças.

Pitt também tentou colocar panos quentes na questão, dizendo que Angie tem interesse na história do país, e nada além disso. Afinal, foi lá que ela adotou Maddox, seu primeiro filho, em 2002. Em 2006, quando o casal Brangelina começou a existir, Brad também se tornou pai legalmente do adolescente.

Lembrando que, à época do divórcio, em 2016, a questão levantada por Angelina foi somente o modo como Brad se relacionava com os filhos.