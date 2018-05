Na reta final da gravidez, Mariana Bridi desabafa: Calmaria ansiosa

10/05/2018 | 12:11



Mariana Bridi já entrou no clima de despedida de seu barrigão, da segunda gravidez. No Instagram, a esposa de Rafael Cardoso, revelou que está prestes a dar à luz e já está prontíssima para dar boas-vindas a Valetim, segundo filho da beldade com o ator. Eles já são pais de Aurora, de três anos de idade.

Ao publicar uma foto de um bolo com o número oito, Mariana escreveu:

Em dois dias completo nove meses! Dou adeus pros últimos 8 meses de descobertas, de choros e risadas intermináveis, de idas incontáveis ao banheiro, de fome (muita fome), de sono, de insônia, enjoos que já ficaram esquecidos, de azias (e só escuto: ele vai ser cabeludo pra dar azia), de ansiedade de um conhecido desconhecido, de insegurança dentro de uma segurança profunda e de amor! Muito amor! Daqui pra frente é espera, é uma calmaria ansiosa que transborda e mais amor! A gente tá pronto pra você Timtim desde o segundo que soubemos que você vinha! Agora é contigo pequeno, fique quanto tempo quiser dentro da mamãe, mas se prepare para uma chuva de beijos no segundinho que vier aqui pra fora! #gravidez #retafinal

Os fãs de Mariana desejaram uma boa hora para a mamãe-coruja e ainda brincaram que Valentim irá esperar o final de O Outro Lado do Paraíso, novela em que Rafael Cardoso atua, para nascer. Será?