Para fomentar editais municipais

Do Diário do Grande ABA



10/05/2018 | 12:01



Criado no início de abril pela Secretaria da Cultura do Estado, o ProAC Municípios é modalidade do Programa de Ação Cultural que selecionará cidades interessadas em abrir seus próprios concursos para promoção da Cultura local. Desta forma, daremos continuidade a um dos objetivos principais da Pasta: descentralizar as políticas culturais no Estado, em consonância com a gestão do governador Márcio França. A secretaria está com credenciamento aberto para prefeituras interessadas em participar e os municípios contemplados receberão repasses que variam de R$ 100 mil a R$ 300 mil, de acordo com o tamanho da cidade. Os projetos deverão, obrigatoriamente, estar previstos na legislação municipal, ter a forma de concursos/editais, oferecer contrapartidas mínimas e selecionar iniciativas de artistas ou agentes culturais locais, que receberão premiações de até R$ 25 mil.

Consideramos de extrema importância essa iniciativa, que vem somar-se ao mínimo de 50% dos selecionados no ProAC serem proponentes da Grande São Paulo, Interior e Litoral. Apesar de sua pujança, acreditamos que a Capital não deve, sozinha, determinar o que se faz na área cultural. Por sermos secretaria estadual, é fundamental estimularmos a participação do Interior para que a diversidade paulista realmente apareça, com sua Cultura tão importante, rica, diversificada e que pode se tornar referência em outros municípios, inclusive na Capital. Prova disso é o projeto Revelando São Paulo, que, em sua última edição, em novembro do ano passado, contou com 170 municípios que vieram até a Capital mostrar suas produções culturais.

O ProAC Municípios é ação que incentiva também a economia da cultura ou economia criativa, segmento que esta Pasta quer impulsionar no Estado. Esse setor torna-se cada vez mais importante para a geração de emprego e renda, estimulando o mercado a partir de ideias novas e talentos individuais ou de grupos artísticos. Iniciativas aplicadas à economia criativa oferecem experiências únicas, pois contribuem para a ampliação do patrimônio cultural material e imaterial, além de fortalecer o setor de serviços. Nem é preciso dizer que trazem benefícios em inúmeras áreas para os municípios, incluindo o turismo. As inscrições ao ProAC Municípios vão até dia 20 de maio e devem ser realizadas no site www.proac.sp.gov.br. Estamos otimistas que teremos grande número de prefeituras participantes. Então, fica o convite a todos os gestores municipais, pois é a participação de cada cidade paulista que tornará importante essa modalidade do ProAC, possibilitando o fomento e a difusão da Cultura por todo o Estado a partir do trabalho dos artistas e agentes de cada localidade.

Romildo Campello é secretário do Estado da Cultura de São Paulo.

Palavra do leitor