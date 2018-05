Intérprete do Seu Madruga, Ramón Valdés devia aluguel na vida real

09/05/2018 | 18:11



Esteban e Miguel Valdés, filho e neto de Ramón Valdés, fizeram declarações surpreendentes sobre o ator, intérprete do Seu Madruga em Chaves. Em entrevista, Esteban contou que o pai, assim como o seu personagem, também já chegou a dever aluguel.

- Não foi uma vez, foram várias vezes. Antes de ser famoso, meu pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua. Vivíamos em um apartamento e de repente ele falava ''Vamos para a casa da sua avó''. Porque o dono do apartamento, diferente do seu Barriga, não perdoava.

Ele também falou sobre as frases icônicas de Seu Madruga na série.

- Seu Madruga existia antes do Chaves. Meu pai usava essas frases na família: ''''Não te dou outra porque...'''' e ''''O que que foi, que que foi, que que há?''''. Ele usava essas frases com a gente, com os amigos.

Miguel, por sua vez, falou de um lado de Ramón que ninguém conhece.

- Ele era muito amoroso, era um homem com caráter muito forte e um coração lindo. Me lembro do cheiro dele, lembro de quando ele me beijava, parecia uma foca me beijando, porque ele tinha um bigode molhado. Era bonito e estranho ao mesmo tempo, mas tinha muito amor.