Sandy brinca com ausência de Tatá Werneck em premiação: Já ganhou tanto que tá até esnobando

09/05/2018 | 16:11



O Prêmio Risadaria, que celebra os melhores da comédia, aconteceu na noite da última terça-feira, dia 8. Sandy apresentou a categoria Melhor Talk Show ao lado de seu tio, Chitãozinho, e anunciou a grande vencedora do prêmio: Tatá Werneck, que levou a melhor pelo programa Lady Night. Entretanto, no Instagram, a cantora brincou com a ausência de Tatá dizendo que ela estava esnobando o troféu.

Encontros cheios de bom-humor... Hoje apresentei, ao lado do meu tio Chitão, @chxoficial, o prêmio de melhor talk show no #Risadaria. Só galera talentosa! Fiquei feliz por celebrar junto. Quem levou foi o Lady Night, da fofa e ?gênia? @tatawerneck, que já ganhou tanto prêmio, que está até esnobando e nem compareceu. Por isso estou trazendo o prêmio para casa. Vou pensar no preço do resgate. Mas, sério, parabéns, pequena grande Tatá! Sou sua fã!

Fofa, né? Em seu perfil, a Lucrécia de Deus Salve o Rei fez uma outra publicação agradecendo a todos pelo sucesso do Lady Night. Tatá ainda explicou que estava gravando e que, por isso, não pode comparecer ao prêmio.

Ganhamos!!! Que ALEGRIA!!! Queria muito poder estar no prêmio que eu tanto amo! Mas estou gravando e de tipoia. Sei da dedicação do @paulobonfaoficial para fazer esse prêmio! Que é muito especial porque são votos de comediantes e voto popular! Obrigada amigos! Obrigada melhor equipe do mundo! Melhores convidados! Obrigada multishow. E obrigada a vocês por serem tão maravilhosos!