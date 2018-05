Criminosos explodem agências em duas pequenas cidades do interior de SP

09/05/2018 | 13:19



Quadrilhas com armas potentes usaram explosivos para assaltar agências bancárias em duas pequenas cidades do interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 9. Os ataques em sequência aconteceram em Populina, região de São José do Rio Preto, e Bocaina, região de Bauru. Os prédios ficaram destruídos.

Nos dois locais, os criminosos assustaram os moradores com disparos de fuzil. Já são quatro agências bancárias atacadas em dois dias. Na madrugada de terça-feira, 8, duas foram explodidas em Nazaré Paulista, no Vale do Paraíba

Em Populina, cidade de 4,2 mil habitantes, os bandidos ocuparam o centro da cidade e, enquanto uma parte da quadrilha explodia os caixas eletrônicos de uma agência do banco Santander, outros integrantes ficavam do lado de fora fazendo disparos para evitar a aproximação da polícia. As cápsulas ficaram espalhadas pela calçada. Ninguém foi atingido.

Com a força das explosões, o teto da agência desabou. Os criminosos fugiram, mas o valor roubado não foi informado.

O ataque em Bocaina, município de 11,8 mil habitantes, foi também numa agência do Santander. Os criminosos entraram na cidade em duas caminhonetes, fazendo disparos para o alto. O bando invadiu o banco e instalou explosivos em três caixas eletrônicos, mas só um explodiu.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado para retirar os artefatos que ficaram intactos. Até a publicação desta matéria, não havia informação se os criminosos tinham conseguido levar o dinheiro do caixa. Ninguém foi preso.