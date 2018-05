Indústria do Rio puxa produção industrial para baixo em março, mostra IBGE

09/05/2018 | 11:32



O desempenho da indústria do Rio de Janeiro puxou para baixo a produção industrial de março, mostram os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção da indústria fluminense encolheu 3,7% ante fevereiro e 0,3% em relação a março de 2017.

Segundo André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, o desempenho do Rio foi marcado pelo fato de manter em seu parque fabril plantas de setores que tiveram atividade fraca em março, como a fabricação de bebidas e fármacos.

Os demais locais que apresentaram queda na produção foram afetados por produzir bens intermediários (como produtos de metalurgia e celulose), cujo desempenho negativo foi o principal motivo para a queda na produção industrial de março.

Macedo informou ainda que o apagão de energia elétrica que atingiu Estados do Norte e do Nordeste também contribuiu para o desempenho de locais como Bahia (queda de 4,5%) e Região Nordeste (recuo de 3,6%) ficarem com desempenho pior do que o da indústria nacional.