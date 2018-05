Sasha e Junno Andrade fazem homenagem para Alda Meneghel

09/05/2018 | 11:06



Continuam as homenagens para Alda Meneghel, mãe da apresentadora Xuxa, que morreu nesta terça-feira, 8, aos 81 anos, por complicações decorrentes do mal de Parkinson. Sasha Meneghel e Junno Andrade relembraram a avó e sogra, respectivamente, em posts nas suas redes sociais.

O namorado de Xuxa postou a letra da música "Voa, Passarinho" junto com uma foto com Alda. "Voa. Voa passarinho. Pássaro mais lindo. Acorda e voa. Voa. Um sonho distante. Acima do horizonte. Acorda, a vida é boa. O sol está com saudade de te ver passar. O dia ainda é noite sem você chegar; E a lua perto de você fica tão calma... Alda. Então acende a luz eu quero o seu olhar. Eu tenho tanta coisa boa pra falar. Dizer que o meu amor por você vem da alma... Alda.", escreveu o cantor.

Já Sasha postou uma foto do céu no seu Stories para homenagear a avó, escrevendo na legenda: "Pinta este céu que agora, ele é teu minha Aldinha."