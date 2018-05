Xuxa e Sasha Meneghel se despedem de Dona Alda em posts emocionantes nas redes sociais

08/05/2018 | 18:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Dona Alda, mãe de Xuxa Meneghel, morreu nesta terça-feira, dia 8, aos 81 anos de idade. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora, que ainda não divulgou o laudo médico. Horas depois da notícia, a apresentadora do Dancing Brasil fez uma publicação em seu Instagram agradecendo a todos pelas orações.

Meu passarinho voou... e vai pintar um lindo pôr de sol pra nós... Obrigada a todos pelas orações.

Sasha Meneghel também se pronunciou, escrevendo em seu stories Pinta esse céu que agora ele é seu, minha Aldinha.

Diversos famosos também prestaram suas condolências à Xuxa. Veja abaixo:

Toda força, Xu! (Fábio Porchat)

Força, meu amor! Meus sentimentos! Lembre-se que ela estará te iluminando sempre! Você dedicou todo seu tempo e amor à ela! (Ticiane Pinheiro)

Meus sentimentos... que Deus seja paz no seu coração para atravessar essa perda. E um beijo carinhoso. Vi você amar sua mãe desde que eu era uma criança, mesmo que de longe. Muito lindo o seu amor. (Carolina Dieckmann)

Paz no seu coração! Ela foi benção na sua vida e você na vida dela. Esse amor e devoção ficam para sempre! Luz para você! Nós te amamos! (Angélica)

Querida! Que todos os anjos estejam com ela! Você foi uma filha maravilhosa que iluminou os dias dela! Todo meu carinho pra você! Te amo! (Glória Maria)

Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Continuarão sempre vivos em nossas memórias. Força, Xu. Que o tempo acalme a saudade e o seu coração. (Nicole Bahls)

Força! Todo seu amor foi dado e retribuído também. Ela estará iluminando cada passo seu! (Renata Alves)

Toda força do mundo pra você, pra Sá, toda sua família e pra sua mãezinha, Xu! Contem com minhas orações! Xuxa, te amo! (Fernanda Souza)

Ela partiu como sempre viveu, lutando com coragem, superando todos os obstáculos, olhando a vida com alegria e cercada do amor de sua família. E a dona Alda foi em paz com a certeza de que cumpriu sua missão: distribuir amor, criar uma família linda, generosa e presentear o Brasil com uma rainha. A nossa Xuxa que tanto amor e alegria distribui. Força Xuxa, o cara lá de cima quis que ela partisse nesta semana das mães pois ela foi um grande símbolo da maternidade. Você, Sasha e toda família estão nas minhas orações. (Sabrina Sato)