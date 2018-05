Joaquim Barbosa diz no Twitter que não será candidato à Presidência

08/05/2018 | 10:38



O ex-ministro do Supremo Tribunal Federa (STF) Joaquim Barbosa, cogitado há alguns meses como um dos nomes fortes para a disputa do Palácio do Planalto, nas eleições de outubro deste ano, confirmou na manhã desta terça-feira, em sua conta no Twitter, que não pretende disputar a Presidência da República. A decisão, segundo ele, é "estritamente pessoal".

"Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal", escreveu o ex-ministro, que havia se filiado ao PSB no final de abril.

Na mais recente pesquisa Datafolha, publicada no mês passado, Barbosa aparecia bem posicionado, em torno dos 10% das intenções de voto, superando políticos tradicionais como o tucano Geraldo Alckmin, que ficou entre 7% e 8%.