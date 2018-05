Preta Gil irá cantar no casamento de Isis Valverde

08/05/2018 | 09:11



Isis Valverde já decidiu quem irá animar sua festa de casamento. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a beldade escolheu a cantora Preta Gil para se apresentar no grande dia, que será organizado pelo cerimonialista Roberto Cohen.

A atriz, que está grávida de seu primeiro filho, irá se casar com André Resende no dia 10 de junho. A cerimônia irá acontecer ao ar livre, um sonho de Isis, em um sítio no Rio de Janeiro. Detalhes de quem serão os padrinhos ainda não foram revelados.

Sabe-se que a morena já escolheu o vestido de noiva que irá usar para subir ao altar e que a lista de presentes já está disponível para os convidados em um site na internet. Além disso, a empresa Help!Bar, que também esteve presente no casamento de Preta Gil, será responsável pelos drinques da noite.