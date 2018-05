Embriagado, Johnny Depp se desentende e ataca membro de sua equipe de gravação

07/05/2018 | 17:11



Johnny Depp está em Los Angeles gravando para seu próximo filme Labyrinth, mas recentemente ele acabou se envolvendo em uma bela confusão durante as filmagens.

Segundo o site Page Six, o ator atacou o responsável pela locação dos locais de filmagem após passar o dia todo bebendo e fumando no set.

Uma fonte contou que tudo começou quando Depp decidiu ajudar na direção de uma das cenas, que tinham como atores dois amigos convidados por ele. As gravações estavam sendo feitas em uma rua fechada no centro de Los Angeles, na Califórnia, e quando o tempo permitido para manter a rua fechada acabou, Depp queria continuar gravando. Uma fonte contou:

- Os produtores ficavam pedindo para o tempo se estender.

O responsável pela locação do local foi então informar ao diretor, Brad Furman, que era preciso encerrar as gravações, e ele rebateu mandando-o dizer isso a Depp. Quando o homem disse isso ao ator, ele se enfureceu e foi para cima do homem gritando:

- Quem é você? Você não tem o direito!

Quando o moço respondeu que só estava fazendo o trabalho dele, Depp tentou dar um soco em sua costela, mas ao perceber que o homem se esquivava, ele disse que daria 100 mil dólares para que o homem socasse o ator.

Foi aí que seguranças apareceram para acabar com a situação.

O diretor do filme decidiu se declarar sobre o ocorrido:

- Johnny Depp é um ótimo profissional, grande colaborador e apoiador de seus artistas. Ele sempre trata seu pessoal e todos ao seu redor com o maior respeito. Filmes podem ser estressantes, e pequenos eventos muitas vezes se tornam exagerados.