Santos transfere jogo contra Real Garcilaso do Pacaembu para a Vila Belmiro

07/05/2018 | 17:00



O jogo entre Santos e Real Garcilaso foi transferido do Pacaembu, em São Paulo, para a Vila Belmiro, informou o time santista nesta segunda-feira. O clube foi orientado a mudar o local da partida porque no mesmo dia 24 de maio, data da partida válida pela Copa Libertadores, o Corinthians jogará na capital paulista, pela mesma competição.

Segundo o Santos, a mudança segue recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As autoridades temem o risco de um confronto de torcedores das duas equipes paulistas em razão da disputa de dois jogos na cidade no mesmo dia.

Por isso, o Santos mudou o local da partida contra o rival peruano para a Vila Belmiro. Será o segundo jogo da equipe em casa nesta Libertadores. O primeiro foi contra o Estudiantes - vitória dos anfitriões por 2 a 0 -, pela quarta rodada desta fase de grupos. No Pacaembu, o Santos jogou pela segunda rodada, em sua estreia como mandante.

De acordo com o clube, os torcedores que já compraram ingresso serão informados "em breve" sobre o procedimentos de troca ou devolução do dinheiro. O horário da partida foi mantido para as 19h15. Já classificado para as oitavas de final, o Santos lidera o Grupo F e tenta assegurar a primeira colocação da chave.

No mesmo dia 24, o Corinthians vai enfrentar o Millonarios em Itaquera, pela última rodada do Grupo G. O time paulista lidera a chave, mas ainda não garantiu a vaga nas oitavas de final.