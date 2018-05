Temer e Márcio França trocam gestos amigáveis em evento na capital paulista

07/05/2018 | 14:48



O presidente Michel Temer e o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), trocaram afagos em cerimônia de abertura da Apas Show, feira da Associação Paulista de Supermercados, nesta segunda-feira, 7.

Filiado a um partido que declarou oposição ao governo Temer e que pode lançar o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa como candidato ao Planalto, França disse que era um "admirador" do emedebista. "Posso garantir que o senhor é uma pessoa idônea na vida pública", declarou o governador, que é pré-candidato à eleição estadual.

França assumiu o governo paulista após Geraldo Alckmin (PSDB) sair do cargo para concorrer ao Planalto e fez uma brincadeira com os vices em período eleitoral - já que os três titulares de Executivo (Michel Temer, Márcio França e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas) presentes no evento foram vices e assumiram os cargos após a saída dos titulares.

"Estamos naquela fase que é bom cumprimentar os vices porque você nunca sabe quando eles vão assumir", declarou França. Em seu discurso, Temer cumprimentou o governador pela sua "histórica política extraordinária", estendendo saudação para Bruno Covas.