Acusados de agredir empresário em frente ao Instituto Lula vão a júri popular

Da Redação



07/05/2018 | 14:56



Acusados de agredir o empresário Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula no dia em que foi expedida a ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Paulo Cayres, o ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, e seu filho, Leandro Marinho, todos do PT, vão para júri popular. A Justiça paulista informou a medida na tarde desta segunda-feira.

A briga aconteceu na noite do dia 5 de abril. Bettoni passou em frente ao Instituto Lula hostilizando o ex-presidente. Maninho, Leandro e Cayres partiram para cima do empresário. O ex-vereador de Diadema empurrou Bettoni, que se desequilibrou e bateu com a cabeça no parachoque de um caminhão que passava na rua no momento do entrevero e teve de ser levado ao hospital.

Inicialmente a polícia indiciou o trio por lesão corporal dolosa grave, mas o Ministério Público entendeu que o caso é passivo de ser enquadrado como tentativa de homicídio com dolo eventual, quando não há intenção deliberada, porém existe risco de se produzir o crime.