Colisão entre moto e carreta interrompe tráfego na pista expressa da Via Dutra

07/05/2018 | 06:54



Um acidente envolvendo uma moto e uma carreta no km 212 da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, interrompeu o tráfego na pista expressa no trecho de Guarulhos, na manhã desta segunda-feira, 7.

De acordo com a CCR Nova Dutra, houve uma colisão traseira entre os veículos na via lateral da estrada. Ainda não informações sobre feridos até a publicação desta matéria. A interrupção vai do km 212 ao 215.

Por volta das 6h25, o tráfego seguia lento na pista expressa entre os km 207 e 210, em Guarulhos, e entre os km 230 e 231, já na cidade de São Paulo.