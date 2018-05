Gestão Paulo Serra oferece outro terreno para Fatec

Humberto Domiciano



07/05/2018 | 07:00



A Prefeitura de Santo André encaminhou à Câmara projeto de lei que visa a doação de terreno ao governo estadual para construção de unidade da Fatec (Faculdade Estadual de Tecnologia). O objetivo, segundo a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), é ampliar a oferta de vagas no Ensino Superior.

De acordo com a matéria, o valor estimado do terreno é de R$ 11,3 milhões. A área compreende espaço de 5.065 metros quadrados localizado à Rua Henrique Calderazzo, no bairro Paraíso. O local fica próximo ao Hospital Mário Covas e é limitado pela Avenida Pereira Barreto.

A futura unidade deve concentrar toda a oferta de cursos e estruturas laboratoriais, com espaços específicos para esta finalidade. O espaço ainda viabiliza a oferta de outras vagas e estruturas da Etec (Escola Técnica Estadual) Júlio de Mesquita.

Além disso, a proposta prevê que a nova unidade possuirá estruturas laboratoriais diferenciadas, que serão articuladas às políticas de promoção à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do município atualmente em operação pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, e que irá servir à toda cadeia produtiva da cidade e da região.

Procurada, a gestão tucana afirmou por meio de nota que a liberação do terreno para a construção do prédio foi acertada após “protocolo formal da própria instituição estadual, pleiteando com o município uma parceria para viabilizar uma nova unidade educacional”.

Por outro lado, o Centro Paula Souza informou que “até o momento a instituição não tem conhecimento da doação de nova área para instalação ou remanejamento de nenhuma unidade em Santo André”. “O município já conta com uma Etec e uma Fatec e atende cerca de 3.500 alunos nas duas unidades.”

A Fatec ocupa um espaço de aproximadamente 2.600 metros quadrados dentro da Etec Júlio de Mesquita, no Centro. Atualmente, a instituição oferece cursos de Eletrônica Automotiva, Mecânica Automobilística, Mecatrônica Industrial e Gestão Empresarial.