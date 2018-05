Naomi Campbell revela sua postura contra o racismo: - Se dizem que eu não posso, eu vou lá e consigo de qualquer forma

06/05/2018 | 17:11



Naomi Campbell é a capa de maio da revista GQ da Austrália e, em entrevista, falou sobre racismo e o assédio na indústria do entretenimento. A modelo, inclusive, posou para fotos ao lado de Skepta, um rapper bastante conhecido no meio.

- É ótimo que somos um homem negro e uma mulher negra na capa da GQ em 2018. Esse é o novo caminho; é assim que deve ser e assim que deve ficar. Nós não somos uma tendência. E este ano, se você olhar para as campanhas publicitárias de moda, verá que existe pelo menos uma pessoa de cor em cada campanha - e isso é um grande negócio. Primeiro você coloca os modelos negros nos desfiles. Mas então, onde eles estão nas campanhas publicitárias? Eles fazem o desfile, mas eles não podem fazer os anúncios? No entanto, nesta temporada de moda, veremos pela primeira vez mulheres de cor estrelando em grandes campanhas de marca. O que resta fazer agora é [a] beleza [indústria]. Mas isso não é um ataque - estamos apenas deixando vocês avisados. Às vezes, as pessoas estão tão envolvidas em seus próprios negócios que não fazem ideia do que a pessoa responsável pelo elenco está fazendo. Então você tem que dar uma cutucada e dizer: Este é apenas um lembrete amigável. Depois de alguns lembretes amigáveis, sim, é mais uma afirmação.

A artista também falou sobre como essa representatividade é importante.

- Eu não trabalhei todos esses anos para voltar atrás. Eu vi muitas pessoas sacrificando suas vidas: Martin Luther King, Nelson Mandela ... Agora, mais do que nunca, quando eu faço um trabalho, eu não me importo com a fama. Eu penso: "O que isso faz para o meu pessoal?" Nós tivemos que fazer essas declarações para lembrá-lo quando você não está sendo diversificado. Mas quando você escolhe, você deve tomar sua decisão com diversidade e equilíbrio.

Ela ainda contou qual é a sua postura contra o racismo.

- Eu não reajo abertamente. Eu volto e pego o que quero. Você diz que eu não posso ter isso? Bem, eu vou conseguir de qualquer forma. Eu nunca usei isso como uma desculpa para cair como uma vítima. Isso me levou.

Naomi ainda definiu o que é assédio.

- Se alguém, homem ou mulher, não quiser ser tocado e você faz isso de forma forçada, então é um assédio. Está errado, ponto final.