Filipe Luis volta após quase dois meses, mas Atlético de Madrid perde em casa

06/05/2018 | 13:43



O Atlético de Madrid perdeu por 2 a 0 para o Espanyol neste domingo, em casa, e deu a possibilidade de o Real Madrid assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol - o rival, no entanto, tem o clássico com o Barcelona às 15h45.

A partida marcou o retorno do lateral-esquerdo Filipe Luis aos gramados. O jogador do Atlético de Madrid chegou a ser relacionado para o duelo de meio de semana, contra o Arsenal, pela Liga Europa, mas acabou não entrando em campo.

Filipe Luis está recuperado de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida em 15 de março, no jogo contra Lokomotiv Moscou, pela Liga Europa. Por conta da lesão, ele precisou passar por cirurgia e retornou a tempo de ser convocado por Tite para a Copa do Mundo - a lista será anunciada dia 14.

O jogador, no entanto, ainda sentiu um pouco a falta de ritmo e foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo, dando lugar a Gabi. Filipe Luis ainda terá a oportunidade de fazer mais um jogo antes da convocação - no domingo, o Atlético visitará o Getafe pela penúltima rodada Espanhol.

Simeone também aproveitou o duelo para dar descanso aos seus principais jogadores, como Griezmann e Diego Costa. O treinador quer todos os atletas à disposição para a decisão da Liga Europa, marcada para o dia 16, contra o Olympique de Marselha, em Lyon.

Os gols da partida saíram somente no segundo tempo. Oscar Melendo abriu o marcador aos oito e o português Leo Baptistão deu números finais 32. Com o resultado, o Atlético de Madrid foi aos 75 pontos, em segundo lugar. O Real Madrid aparece em terceiro com 71, mas tem dois jogos a menos. O Barcelona é o líder e já conquistou o título de maneira antecipada. O único objetivo da equipe catalã agora é finalizar a competição de maneira invicta.

Também neste domingo, o Alavés venceu o lanterna e rebaixado Málaga por 3 a 0, em casa. Manu Garcia, Ermedin Demirovic e Ibai Gomez marcaram os gols da vitória. O resultado levou a equipe aos 44 pontos, no 13º lugar da tabela. O Málaga é o último com apenas 20 pontos.