Empolgado, Botafogo duela contra o Cruzeiro por segunda vitória no Brasileirão

06/05/2018 | 08:40



A primeira vitória no Campeonato Brasileiro, conquistada por 2 a 1 em cima do Grêmio na rodada anterior, deu ânimo ao Botafogo para, depois de uma semana livre para treinos, encarar o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do torneio.

Antes o que eram dois jogos sem vencer - empates com Palmeiras e Sport, ambos por 1 a 1 -, com o último triunfo se transformou em três partidas de invencibilidade no Brasileirão. São, assim, cinco pontos somados na tabela de classificação.

Um trunfo do time do técnico Alberto Valentim para derrotar o Cruzeiro é a questão física. A equipe alvinegra passou a semana inteira treinando, enquanto que o time mineiro teve duelo decisivo pela Copa Libertadores contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Goleou por 4 a 0, mas certamente está mais desgastado.

Mesmo assim, Alberto Valentim elogiou muito o adversário deste domingo e disse que para vencer no Mineirão os seus comandados devem ter muita concentração e fazer um jogo praticamente perfeito. "O Cruzeiro é um time muito forte. Nos últimos jogos, principalmente na Libertadores, mostrou a força que tem, no Mineiro deram uma disparada. Esta entre os 3 primeiro de elenco do Brasil. Temos que fazer um jogo quase perfeito, ofensivo e defensivo".

O treinador alvinegro quer aproveitar o bom início no torneio para garantir o máximo possível de pontos, o que, segundo ele, pode ser importante nas rodadas finais do torneio. "Principalmente se algumas equipes não forem bem e uma ou duas darem um salto grande. Ano passado o Corinthians abriu quando começa a se desenhar os que vão brigar. Depois teve uma queda do meio pro final e essa gordura ajudou", analisou o treinador.

Com relação à escalação, é provável Alberto Valentim poupe alguns atletas, já que a equipe tem compromisso na próxima quarta-feira contra o Audax Italiano, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela Copa Sul-Americana. Luiz Fernando, que voltou aos gramados na vitória sobre o Grêmio, pode ganhar uma chance entre os titulares.

Contratação mais balada do clube nesta temporada, o uruguaio Rodrigo Aguirre ainda não deve fazer a sua estreia pelo time carioca. Alberto Valentim disse que dará mais uma semana para ele aprimorar a condição física.