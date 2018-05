Internacional mira vitória contra o Flamengo para chegar com ânimo no Gre-Nal

06/05/2018 | 08:30



No Rio de Janeiro, o Internacional começa uma série complicada no Campeonato Brasileiro fora de casa. Neste domingo, às 16 horas, joga contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, pela quarta rodada, para voltar a vencer antes do clássico contra o Grêmio.

O time colorado vem dois jogos sem vitória. Após derrotar o Bahia na estreia, perdeu para o Palmeiras na segunda rodada e empatou sem gols com o Cruzeiro no último jogo. Com isso, tem quatro pontos e precisa triunfar para voltar ao pelotão da frente.

O Internacional tem todas as atenções voltadas para a competição nacional, já que foi eliminado da Copa do Brasil, não disputa torneios internacionais e amarga um tabu contra times da elite. O último triunfo do time gaúcho como visitante contra um rival da Série A ocorreu há quase dois anos - no 1 a 0 sobre o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em 29 de maio de 2016.

Também busca melhorar o seu aproveitamento fora de casa nesta temporada. O time do técnico Odair Hellmann possui apenas 36,3% de aproveitamento nos 11 compromissos que disputou fora de casa nesta temporada entre Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho.

Odair Hellmann fez mistério quanto à escalação que mandará a campo no Maracanã. Os treinamentos que precederam o duelo foram fechados à imprensa e o treinador não deu pistas de quem entra na vaga de Edenilson.

O meia virou desfalque após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no empate com o Cruzeiro e ficará fora por um mês. Gabriel Dias desponta como o favorito a ocupar a vaga. Ele foi testado nas últimas atividades, mas Lucca, recém-contratado, agradou em sua estreia e corre por fora. Se isso acontecer, Patrick jogaria mais recuado.

"A gente trabalhou algumas variações. Muda a forma de jogar. A gente conseguiu trabalhar situações. É adotar a estratégia que a gente trabalhou para fazer grande jogo no Maracanã", afirmou Odair Hellmann.

Outro reforço que chegou há pouco tempo, o lateral-esquerdo Zeca também pode ganhar uma chance entre os titulares. Ele ainda não estreou com a camisa do Internacional e faz sombra a Fabiano, titular da posição.