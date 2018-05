Celtics vence 76ers na prorrogação e abre 3 a 0 nas semifinais do Leste

05/05/2018 | 22:35



O Boston Celtics ampliou sua vantagem nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Na noite deste sábado, o time de Boston contou com atuação coletiva de destaque para vencer o Philadelphia 76ers por 101 a 98, na prorrogação, calar a torcida rival e abrir 3 a 0 na série melhor de sete partidas.

O próximo jogo do confronto, que pode garantir os Celtics na próxima fase, será na segunda-feira, novamente na Filadélfia. Na história, o time de Boston nunca desperdiçou uma vantagem de 3 a 0 em um série de playoffs.

Depois de anotar 21 pontos no último encontro entre as equipes, o jovem Jayson Tatum brilhou novamente e foi o cestinha dos Celtics com 24 pontos, cinco rebotes e quatro assistências e conduziu o time à sétima vitória no TD Garden nestes playoffs. Também mostrou personalidade para escapar de um toco de Embiid.

O experiente Al Horford também voltou a se destacar. O dominicano roubou a bola em lance decisivo na última posse dos 76ers, em cima de Embiid e terminou o jogo com 13 pontos, seis rebotes e três tocos. Foi essencial na prorrogação com a boa marcação em cima de Embiid e guardou os dois lances livres que garantiram o triunfo.

A vitória do Celtics já teria vindo no tempo normal não fosse a cesta certeira de Belinelli no estouro do cronômetro, empatando o duelo em 89 a 89. Na prorrogação, os Celtics começaram mal mas a defesa cresceu e fez com que o adversário cometesse erros determinantes.

Pelo lado do 76ers, o cestinha foi o veterano J.J. Redick, que marcou 23 pontos, sendo 15 destes em arremessos de três. Astro do time, o camaronês Embiid fez 20 pontos, pegou 14 rebotes e deu cinco assistências. O astro novato Ben Simmons se recuperou da atuação discreta no último confronto, em que marcou apenas um ponto, e, desta vez, terminou o jogo com 16 pontos, oito rebotes e oito assistências.

Simmons, no entanto, teve algumas escolhas erradas na prorrogação que influenciaram na derrota do time da Filadélfia. Primeiro errou um arremesso a 18 segundos do fim, quando a equipe vencia por um ponto. Depois, errou passe para Embiid e Horford roubou a bola e sofreu a falta no garrafão. Acertou as duas tentativas e deu a vitória aos Celtics, calando o ginásio.