Hamburgo perde e fica mais próximo do inédito rebaixamento no Alemão

05/05/2018 | 12:53



O Hamburgo se complicou ainda mais na tentativa de evitar o inédito rebaixamento do Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Eintracht, fora de casa, e agora só restou a possibilidade de tentar disputar o playoff do acesso.

A equipe ocupa o penúltimo lugar com 28 pontos, a dois do Wolfsburg, que é o antepenúltimo. Pelas regaras do Alemão, o antepenúltimo colocado faz um jogo com o terceiro melhor time da Segunda Divisão para saber quem jogará na elite na temporada seguinte.

E o Hamburgo só continua a sonhar com a permanência na elite e a manter o relógio da primeira divisão funcionando em seu estádio porque o Wolfsburg também perdeu neste sábado. Foi goleado por 4 a 1 para o RB Leipzig.

Fundada em 1963, a Bundesliga tem um único clube que participou de todas as edições desde então: o Hamburgo. E o orgulho por essa condição é exibida o tempo todo no seu estádio. O Volksparkstadion, que foi um dos palcos das edições de 1974 e 2006 da Copa do Mundo, tem na fachada das suas arquibancadas um relógio que marca o tempo em que o time está na elite do futebol nacional.

O relógio está próximo de zerar. O Wolfsburg, com dois pontos a mais, ainda sonha com a possibilidade de chegar no Freiburg, que está em 15º lugar, com 33 pontos. O Freiburg também vacilou neste sábado ao perder para o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, fora de casa, e não conseguiu se livrar da chance de rebaixamento.

Quem conseguiu se livrar de vez da queda para a segunda divisão foi o Hannover, que derrotou o Hertha Berlin por 3 a 0, em casa. Com a vitória, a equipe foi aos 39 pontos, na 13ª colocação.

A Campeonato Alemão termina no próximo sábado, com todos os jogos às 10h30. Confira a rodada:

Bayer Leverkusen x Hannover 96

Bayern de Munique x Stuttgart

Freiburg x Augsburg

Hamburgo x Borussia Mönchengladbach

Hertha Berlin x RB Leipzig

Hoffenheim x Borussia Dortmund

Mainz x Werder Bremen

Schalke 04 x Eintracht Frankfurt

Wolfsburg x Colônia