Obituário - 5 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/05/2018 | 08:27



Santo André



Dora Massi Lera, 95. Natural de Orlândia (SP). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Olga Rodrigues da Silva, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.



Vadeci da Conceição Guiza, 80. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Ana Juliano Bizzi, 78. Natural de Itápolis (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dirce de Souza, 77. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Terezinha Carvalho, 63. Natural de Mirandópolis (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco de Assis Vanuchi Brandão, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Eletricista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Adelson Pereira dos Santos, 36. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wellington Marques Maia, 22. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Assistente técnico. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



São Bernardo



Maria do Carmo Araujo, 94. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Joaquim Gonçalves, 87. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Vila Duzi, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Luzia da Silva Campos, 85. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Marina de Oliveira Silva, 66. Natural de Gameleira (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



José da Silva Oliveira, 67. Natural do Estado da Bahia. Residia em São Paulo (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Cachoeirinha, em São Paulo (SP).



Lourival Aparecido Bueno dos Santos, 65. Natural de Astorga (PR). Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Raimundo Pereira da Costa, 63. Natural de São Paulo de Olivença (AM). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Crematório Bosque da Paz, em São Paulo (SP).



São Caetano



Purcina Carvalho, 88. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria José Correia, 94. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Evandino Camilo Lima, 78. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



José Soares da Silva, 72. Natural de Tarumirim (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Giuseppe Franze, 67. Natural da Itália. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Eder Pinheiro de Oliveira, 31. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Mauá



Laura de Oliveira, 73. Natural de Ibitinga (SP). Residia em Mauá. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



Manoel de Oliveira Sá Teles, 64. Natural de Brotas de Mocaubas (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.