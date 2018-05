Oeste e Coritiba ficam no empate em Barueri e longe do G4 da Série B

04/05/2018 | 23:42



O Coritiba segue com dificuldades para encostar nos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos favoritos ao acesso, o time paranaense visitou o Oeste, na Arena Barueri, nesta sexta-feira à noite, pela quarta rodada, e ficou no empate por 1 a 1.

O time da casa, com cinco pontos, é o 11º colocado, dois pontos acima da zona do rebaixamento e quatro abaixo do Figueirense, time que abre a zona de acesso à elite. O Coritiba é o sétimo, com sete pontos, e está mais próximo do G4, mas ainda não conseguiu figurar entre os quatro primeiros.

As duas equipes começaram a partida se estudando e fizeram um primeiro tempo de muita marcação e disputas no meio-campo, mas poucos lances de perigo. O Oeste mantinha mais a posse de bola e até rondava a área adversária, mas tinha dificuldades para finalizar. O Coritiba apostava nos contra-ataques, mas também não conseguia levar vantagem contra a defesa dos anfitriões.

Sem nenhum lance de grande perigo, o resultado até o intervalo não poderia ser outro senão o empate sem gols. No único lance que chegou a assustar, Danielzinho, do Oeste, recebeu dentro da área, mas finalizou sem força e a bola foi para fora.

O segundo tempo, no entanto, já começou com um gol logo no primeiro minuto. Léo Artur cobrou falta da direita e o meia Bonilha se atirou na bola para completar de cabeça para o fundo do gol e colocar o Oeste em vantagem.

O Coritiba respondeu aos 25 minutos, com Guilherme Parede, que havia acabado de entrar no lugar de Abner. Júlio Rusch descolou belo lançamento e o atacante dominou dentro da área e tocou na saída do goleiro Tadeu para empatar a partida.

O Coritiba volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Brasil de Pelotas no estádio Couto Pereira, pela quinta rodada da Série B. No sábado, dia 12 de maio, o Oeste visita o São Bento no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, num duelo paulista.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 X 1 CORITIBA

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Lídio, Patrick e Conrado; Rodrigo Souza, Bonilha e Léo Artur (Claudinho); Pedrinho (Marcinho), Bruno Lopes (Carlinhos) e Danielzinho. Técnico: Roberto Cavalo.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e Abner (Guilherme Parede); Vitor Carvalho, Júlio Rusch, Jean Carlos (Pablo), Kady (Yan Sasse) e Chiquinho; Bruno Moraes. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Bonilha, a 1, e Guilherme Parede, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Conrado e Bonilha (Oeste); Leandro Silva e Bruno Moraes (Coritiba).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 10.210,00.

PÚBLICO - 1.315 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).