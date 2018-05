Região conta com 538 oportunidades

Flavia Kurotori

07/05/2018



Nesta semana, estão disponíveis no Grande ABC 538 oportunidades de emprego. Do total, 43 são para operar como auxiliar de linha de produção, 30 como auxiliar de logística – disponíveis na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo –, e 30 como vendedor interno, no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André.

Ao todo, a CTR dispõe de 125 chances, e tempo de experiência exigido varia entre três e seis meses. Destas, 17 requerem Ensino Fundamental completo, sendo 16 como costureiro em geral e uma como auxiliar de limpeza. Também estão disponíveis uma opção como operador de vendas e uma como repositor em supermercado, ambas destinadas a pessoas com deficiência.

O CPETR soma 95 oportunidades, dentre elas, 20 para trabalhar como trocador de óleo automotivo, 12 como vendedor técnico de peças automotivas, dez como auxiliar de limpeza e dez como instalador de som e acessórios de veículos.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) oferece 45 postos, sendo 42 para pessoas com Ensino Médio completo, a exemplo de operador de prensa, operador de máquina de soldar e instrutor de aprendizagem de informática. Para quem possui Ensino Fundamental completo, são uma vaga como pintor de automóveis e uma como empregada doméstica. Destinada a pessoas com Ensino Superior completo, há uma chance como gerente de departamento pessoal.

Para candidatar-se a uma das oportunidades oferecidas pelos centros públicos, é preciso comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente a chance anunciada por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

MAIS OPÇÕES - A Luandre, agência com unidade em Santo André, dispõe de 113 vagas, tais como analista de RH (Recursos Humanos) júnior, com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 2.000; técnico de enfermagem em maternidade, com salário de R$ 2.000 a R$ 3.000; e enfermeiro, com vencimento entre R$ 4.000 e R$ 5.000.

O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), oferece 110 postos. Para acessar todas as opções e inscrever-se em uma delas, é preciso acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para cadastro.

A Allianz Worldwide Partners, cuja sede do País é em São Bernardo, possui 50 chances para áreas administrativas e de atendimento call center. Os requisitos são Ensino Médio completo e habilidade com informática, além da preferência por pessoas com deficiência.

A empresa francesa presta serviço de assistência 24 horas a seguradoras e também oferece seguro viagem. Os interessados podem se candidatar no site http://www.allianz-worldwide-partners.com.br/institucional/work-with-us/.



Mais informações sobre as oportunidades podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, pelo telefone 4126-2366.

(Colaborou Soraia Abreu Pedrozo)