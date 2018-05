A polêmica entre Lauro e o Sindema

Raphael Rocha



05/05/2018 | 07:00



Embora o Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) tenha rejeitado a proposta de 7,02% de reajuste salarial para a categoria, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), já disse que vai enviar o projeto de lei concedendo a alta nos vencimentos de qualquer maneira à Câmara. O presidente da Casa, Marcos Michels (PSB), também avisou que vai colocar o texto em votação caso chegue ao Legislativo. O problema é que o Sindema não vê com bons olhos a proposta de Lauro. Nem tanto pelo valor, mas pelas condições, entre elas o parcelamento da dívida que o Paço tem com o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) por atraso nas contribuições patronais. Greve não é descartada se houver atropelamento nos debates e, principalmente, se a manobra fiscal previdenciária for aprovada.

Mimos

Depois de agraciar a mulher, Andreia Rolim Rios, com cargo de secretária de Políticas Públicas para Mulheres – e o consequente salário de cerca de R$ 13 mil –, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), inaugurou uma sede para a nova Pasta. Será na Rua Manoel Pedro Júnior, 334, Centro. Ali também funcionará o Fundo Social de Solidariedade, que é presidido por Andreia.

Roda de conversa

A direção do Psol de Santo André informou que no dia 20 haverá atividade com o pré-candidato do partido à Presidência da República e líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Guilherme Boulos, e sua futura companheira de chapa, Sonia Guajajara. O ato, que servirá para que Boulos apresente suas propostas, acontece na Câmara andreense, a partir das 15h.

Risco – 1

Dois ex-presidentes de Câmaras da região devem enfrentar problemas por causa de rejeição de contas. Messias Cabeleireiro (PV) teve a contabilidade contestada de 2015 pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas pode recorrer. Sidão da Padaria (MDB), de São Caetano, perdeu recurso por condenação das contas de 2011.

Risco – 2

Se não conseguirem reverter de fato a condenação no TCE, os dois podem ser enquadrados na Lei da Ficha Limpa e terem problemas para futuras eleições. Messias Cabeleireiro perdeu a tentativa de reeleição em Rio Grande da Serra no ano passado. Sidão, por sua vez, continua vereador são-caetanense.

Multitarefa

Recém-nomeado ao comando da Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos de Santo André, Carlos Bianchin assumiu provisoriamente a superintendência do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), durante férias de Ricardo Kondratovich. O período será de 2 a 16 de maio. Bianchin virou curinga na administração. Ele já atuou em Relação Institucionais, articulador político, e também temporariamente na Pasta de Saúde, logo na transição com a saída de Ana Paula Peña Dias.

Coordenação regional

Vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (PTB) assumiu a coordenação do partido em todo o Grande ABC. Tanto que, nos últimos dias, esteve com o vereador mauaense Ricardinho da Enfermagem e com o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, ambos petebistas, para tratar sobre a eleição deste ano.