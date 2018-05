Poupatempo de Mauá visa dois novos serviços neste ano

Juliana Stern

Especial para o Diário



05/05/2018 | 07:00



O Poupatempo de Mauá, localizado no Jardim Rosina, comemorou ontem dois anos de existência. O posto pretende implementar dois novos serviços: o programa Jovem Cidadão e receber posto da farmácia de alto custo ainda neste ano.

Além do básico, como emissão de RG, carteira de motorista, licenciamento de veículos e atestados de antecedentes criminais, o Poupatempo mauaense está em fase de negociação com a Prefeitura para a inauguração do atendimento para o Jovem Cidadão, programa do Estado de São Paulo de caráter social que oferece a estudantes do Ensino Médio do sistema público, entre 16 e 21 anos, a oportunidade de inserção no mercado de trabalho por meio de estágio remunerado.

Além disso, o local será um ponto da farmácia de alto custo. A distribuição descentralizada dos remédios, hoje concentrada no Hospital Estadual Mario Covas, em Santo André, começará pelo Poupatempo de São Bernardo a partir de junho, sendo ampliado posteriormente para as outras unidades do Grande ABC, com exceção de Diadema, que afirma que só implementará o serviço caso seja custeado pelo Estado.

A unidade mauaense também comporta atendimentos da Secretaria da Fazenda, Ministério Público Estadual, BRK Ambiental e é uma das poucas com atendimentos do Procon e Junta Militar.

O fotógrafo aposentado Joelson Rodrigues Alves, 51 anos, morador de Mauá há 35, esteve no local ontem para resolver problemas com sua conta de luz e afirma estar satisfeito com a prestação de serviço. “Realmente poupou tempo. Desde que o posto foi inaugurado só vejo aumento na preocupação de lidar com a população”, comenta.

Segundo a administradora da unidade, Joyce Poiani, o motivo para a aprovação alta é a qualidade e união da equipe, composta por 300 funcionários. Em dois anos de existência, o posto emitiu 139,5 mil RGs, 84,5 mil CNHs, 57,3 mil licenciamentos de veículos e 8.000 atestados de antecedentes criminais. Só em 2018, 202,9 mil atendimentos foram realizados.