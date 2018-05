Websérie utiliza jogo on-line em discussão dos dez mandamentos

Luís Felipe Soares



06/05/2018 | 07:12



Nada mais comum nos dias de hoje do que utiliza a internet para tentar conversar com o público adolescente. No formato de seriado, alguns dilemas típicos dessa fase da vida são tratados de modo a mostrar questões como diferenças, insegurança, autoconhecimento, redes sociais, consequências e descobertas. Esses são elementos presentes em –10: A Vida Não é Um Jogo, websérie especial em exibição no canal Feliz7Play no YouTube.

A dinâmica da história mostra a amizade e a preocupação que Clara tem com Bia, cujas atitudes e decisões se mostram estranhas. Em passeio de estudo realizado em parque de diversões, é descoberto que a garota faz parte do jogo cibernético -10, onde os ‘autores’ são instigados a cumprirem desafios e os ‘personagens’ observam as ações. Bia é capaz de mentir para os amigos e roubar o dinheiro do aluguel deixado pela mãe para que ela acertasse a dívida. As decisões agitam o grupo de estudantes ao redor da player revoltada e cheia de problemas em sua vida pessoal.

Parte da estrutura da trama parece ser inspirada nos acontecimentos do filme Nerve: Um Jogo Sem Regras (2016), que revela brincadeira moderna e consequências extremas para os protagonistas, mas sem a mesma ação e tensão mostrada pela obra hollywoodiana.

Trata-se de projeto de iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, com mensagens cristãs ditas pelos atores ao fim de cada parte. Detalhe que a história revela sua base como debate sobre a importância de respeitar os dez mandamentos, espécies de leis que, segundo a Bíblia, teriam sido escritas por Deus em tábuas entregues a Moisés para que fossem passadas para os Hebreus.

Serão apresentados dez capítulos, com cerca de dez minutos de duração para cada minifilme de –10: A Vida Não é Um Jogo. Os cinco primeiros episódios já estão on-line, sendo que um material inédito é revelado sempre às sextas-feiras.