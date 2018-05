Polícia realiza busca e apreensão na residência de Fernando de Carvalho Lopes

Do Diário OnLine



Como parte das investigações contra Fernando de Carvalho Lopes, acusado de abuso sexual e assédio por ao menos 40 ginastas, a polícia realizou na tarde desta sexta-feira procedimento de busca e apreensão na residência do técnico do Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), de São Bernardo.

Os policiais recolheram computadores, documentos e outras possíveis evidências que possam ajudar na investigação.

Na segunda-feira, diante da repercussão do caso e da pressão dos associados, a diretoria do clube do Grande ABC resolveu afastar o treinador dos trabalhos até a apuração dos fatos. Em Diadema, onde é funcionário concursado da Prefeitura como professor de Educação Física, foi aberta sindicância para analisar a possibilidade de exoneração. Na quarta-feira, o Cref-SP (Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo) anunciou que move desde 2016 processo ético contra Fernando. A entidade tem incluído novas denúncias na ação e tenta dar mais celeridade ao procedimento, que pode acarretar na cassação do registro.