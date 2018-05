Trocado pela dívida do Atlético por Elias, Marco Túlio é oficializado no Sporting

04/05/2018 | 11:24



O Sporting Lisboa oficializou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante Marco Túlio. O jovem, de apenas 20 anos, estava no Atlético Mineiro e chega ao clube português em uma negociação que envolve o abatimento de parte da dívida da equipe de Belo Horizonte com o clube de Lisboa pela aquisição de Elias em janeiro de 2017.

Em comunicado oficial, o Sporting explicou que a chegada de Marco Túlio reduz em 900 mil euros (aproximadamente R$ 3,8 milhões) a dívida do Atlético-MG com o time português, que passa a ser o detentor de 70% dos direitos econômicos do meia-atacante.

Além disso, o time português tem um prazo até 31 de janeiro de 2022 para comprar os outros 30% dos direitos econômicos de Marco Túlio por 2 milhões de euros (R$ 8,45 milhões). O contrato do jogador com o Sporting será válido até 2023, com cláusula de rescisão estipulada em 60 milhões de euros (R$ 253,5 milhões), sendo que o Atlético terá direito a 10% de uma transação futura.

Revelação das divisões de base do clube mineiro, Marco Túlio disputou apenas nove jogos pelo time profissional, sendo sete neste ano. Ele só poderá ser aproveitado pelo Sporting a partir da próxima temporada e apresentou suas características ao torcedor do time. "Tenho um bom passe e sei que posso fazer muitos gols e assistências para os meus companheiros. Costumo jogar como meia ou a partir da ponta esquerda", disse.

No momento, o Sporting ocupa a terceira posição no Campeonato Português. "Estou ansioso, porque esta é a minha primeira oportunidade fora do Brasil e quero me adaptar o mais rapidamente possível de forma a ajudar a equipe. É uma enorme felicidade chegar a um dos grandes clubes da Europa, que formou o melhor jogador do Mundo, Cristiano Ronaldo, e também Luís Figo", acrescentou, ao site oficial do clube.