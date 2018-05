Obituário - 4 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/05/2018



Faleceu ontem (quinta-feira, dia 2), em Santo André, o advogado João de Castilho Bergamasco, aos 91 anos. Ele foi procurador da Prefeitura de Santo André. O velório está sendo realizado nesta sexta-feira, dia 3, no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires, e o sepultamento está marcado para o mesmo local, às 15h.



Santo André



Maria Milanese Crespo, 97. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Terue Aoki, 96. Natural do Japão. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Kikuro Sawada, 89. Natural do Japão. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonio Ortolono, 82. Natural de Igaraçu do Tietê (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Metalúrgico aposentado. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Maria da Cunha Xavier, 82. Natural de Mariana (MG). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Orlando Gaspareto, 75. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aparecido Pedro, 72. Natural de Nova Aliança (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alcides Porfírio Nunes, 68. Natural de Cachoeira Paulista (SP). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdir Meireles, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Dejair Ferreira, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Luis Gonçalves da Silva, 63. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Antonio Lira dos Santos, 60. Natural de São Sebastião (AL). Residia no Jardim Alto Paulistano, em São Paulo (SP). Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Jorge Cardoso da Silva, 54. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nicéia Regina da Silva de Carvalho, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Augusto da Silveira, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Metalúrgico. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Hossid Sakurai, 80. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia em Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Maria Dias Barbosa, 80. Natural de São Tomé (RN). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



Carlos Antonio Garcia Marquez, 77. Natural de Serro Largo, Uruguai. Residia em São Paulo (SP). Dia 2. Jardim da Colina.



Antonia Bevenuto Domingos, 73. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



Tereza Suely Cesar, 72. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Crematório Vila Alpina.



Silvia da Silva, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Maria Miguel Pedroso, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



Isaura Giraldi de Oliveira, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Pensionista. Dia 2, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Lucia Helena Gabriel, 65. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.



Eduardo Yokota, 63. Natural de Suzano (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 1. Vale da Paz, em Diadema.



Olivau Augustinho Ferreira, 61. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



Marcia Maria Porto Benicio, 53. Natural de Crato (CE). Residia em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Jardim da Serra, em São Paulo (SP).



Celso José da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia em São Paulo (SP). Dia 1º. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Takeo Miamoto, 83. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Anita Cangane Silva, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Edson Batista de Almeida, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Genoveva Tereza de Jesus, 79. Natural de Pindaí (BA). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal.



Mauá



Vicencia Teles Cardoso, 80. Natural de Baixio (CE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Leonete Santos da Silva, 77. Natural de Rio Largo (AL). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Maria Madalena da Silva, 77. Natural de Severinia (SP). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.



Maria José Alves Pereira, 76. Natural de Miguel do Tapuio (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Nilza Camilo da Silva Santos, 72. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



José Adão de Oliveira, 70. Natural de Mutum (MG). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Samuel Nicácio Barbosa, 53. Natural de Angico (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Bruno da Silva Rocha, 24. Natural de Mauá. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Alice Guaracho Tavares, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.



Valmir Sá, 67. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.