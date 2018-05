Moisés exalta força do elenco do Palmeiras após vitória com time misto

04/05/2018 | 00:10



Destaque na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Alianza Lima nesta quinta-feira, o meia Moisés exaltou o elenco da equipe, que entrou em campo com um time misto e venceu sem dificuldades o adversário fora de casa, em Lima, pelo Grupo H da Copa Libertadores.

"Esta vitória mostra que nosso elenco é forte", analisou Moisés, depois da partida. "Jogamos com uma equipe praticamente reserva e suportamos bem o jogo. Controlamos. Faltou manter o ritmo no final, mas estamos de parabéns."

Destaque da partida com duas assistências, Moisés dividiu os créditos da vitória com a equipe. "Quando todos se movimentam, fica fácil. O mérito é de todos. Fico feliz de ter ajudado, mas a equipe toda foi bem."

Autor do primeiro gol do jogo, o atacante Willian disse que o jogo reflete a forma como os reservas do Palmeiras tentam aproveitar oportunidades de mostrar serviço para o técnico Roger Machado.

"Foi uma grande partida, que reflete aquilo que fazemos nos treinos. Mesmo não atuando em algumas partidas, os jogadores se dedicam muito e trabalham para aproveitar essas oportunidades", disse o atacante.

O Palmeiras encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores no próximo dia 16, em casa, contra o Junior, de Barranquilla. Líder garantido do Grupo H, o time só depende de si para terminar a fase com a melhor campanha do torneio.