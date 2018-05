Lauro aumenta dívida do Paço com o Ipred a ser parcelada

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/05/2018 | 07:00



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), aumentou em R$ 13 milhões o valor da dívida do Paço com o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) no projeto em que pede autorização da Câmara para parcelar o débito em 60 vezes.

Inicialmente, a proposta do Executivo era a de dividir, na mesma quantia de parcelas, o montante de R$ 95,2 milhões, que eram referentes à falta de repasse das contribuições patronais durante 15 meses, de dezembro de 2016 a fevereiro deste ano. Porém, a demora na aprovação da medida fez com que o governo incluísse as contribuições relacionadas aos meses de março e de abril, totalizando R$ 108,3 milhões.

O projeto com o valor inicial chegou a entrar em votação no Legislativo no dia 22 de março, mas o governista Pretinho (DEM) deixou o plenário antes de o texto ser apreciado, desfalcando o placar final necessário para que o projeto fosse avaliado. O novo texto só chegou ontem à tarde na Câmara e deve ser debatido na semana que vem.