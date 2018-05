Rio Grande da Serra celebra 54 anos com missa especial

Ana Beatriz Moço



04/05/2018 | 07:00



Missa de ação de graças, na noite de ontem, marcou o aniversário de 54 anos de Rio Grande da Serra.Cerca de 100 fiéis acompanharam a celebração, presidida pelo padre Rogério Duarte, na Paróquia São Sebastião, no Centro.

Durante seu discurso, o pároco lembrou à população de que ela deve pensar no amor que tem pela cidade, levando em conta que são cidadãos, sem se “apegar a interesses e preferências políticas”. “Lembro quando contei para as pessoas que vinha ministrar missas aqui. Me perguntavam: ‘Mas o que o senhor fará em Rio Grande das Trevas’, como costumam chamar a cidade. Pelo contrário, essa cidade, no topo da serra, é, na verdade, cheia de luz”, considera.

A aposentada Zumira Liberato Ribeiro, 77 anos, destaca que Rio Grande da Serra tornou-se importante para ela quando, há 50 anos, mudou-se para a cidade com seu pai, que estava doente. “Fiz questão de ficar aqui. Lembro dele e isso tem importância. Me sinto parte da cidade e, portanto, parte desse aniversário.”

Para Valdemar Bento Nogueira, 59, relembrar das origens da cidade onde vive há 40 anos o faz pensar em agradecer. “Vim na missa somente pela celebração do aniversário da cidade e costumo acompanhar os eventos de todos os anos. Amanhã (hoje) estarei no festival do Cambuci.”

O tradicional Festival Gastronômico e Cultural do Cambuci também faz parte dos festejos de aniversário da cidade (veja arte abaixo, que ganhará sede do Corpo de Bombeiros no prazo de 90 dias, além de equipe de GCM (Guarda Civil Municipal) e departamento de trânsito no segundo semestre, conforme o prefeito Gabriel Maranhão (sem partido).