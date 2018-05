Mania de antigos

Nilton Valentim



04/05/2018 | 07:00



É uma questão de tempo. A paixão por carros clássicos move uma legião de motoristas do Grande ABC em direção a encontros e passeios na região, em cidades do Interior, como o Encontro Brasileiro de Autos Antigos, realizado no último fim de semana em Águas de Lindoia, e até a outros Estados.

Na região, o Opala Clube ABC tem aproximadamente 500 associados cadastrados e em torno de 100 atuantes. Sempre no primeiro domingo de cada mês eles se reúnem no Paço Municipal de São Bernardo para trocar experiências e admirar os carrões. “Meu pai tinha um Opala e meus irmãos também tiveram. Quando comecei a entender um pouco mais de carros, gostei do Opala pela potência do motor e pelo estilo do carro”, conta Wellington Fecchio, 39 anos, gerente de informática e presidente do clube.

Hoje, ele tem três exemplares do modelo. Dois Diplomatas (anos 1986 e 1989/90) e um Caravan ano 1991.

Também integrante do clube, o comerciante Denny Pereira Lima, 42, é apaixonado pelo carro desde a infância. “Cresci dentro de um Opala.” Ele também tem dois Diplomatas (1985 e 1989) e um Caravan (1992).

No domingo acontece mais uma reunião do Opala Clube em São Bernardo. O evento começa às 9h. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem dois quilos de alimento não perecível a quem deseja participar. O que for arrecadado será doado a instituições de caridade.



NA PELE

O gerente de vendas Kleber Bocchi, 41, escolheu outro modelo antigo como objeto de desejo. Ele gosta dos Dodge. Para Águas de Lindoia levou um Dart 1967, conversível, que importou dos Estados Unidos em 2011. No braço, tem tatuado outro modelo da marca, um Charger 2008, também vindo da Terra do Tio Sam.