04/05/2018 | 07:00



Aminoácido aromático do grupo essencial, possui uma cadeia indol que é o núcleo da serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar.

O triptofano representa cerca de 1% dos aminoácidos das proteínas do nosso corpo, sendo considerado o mais raro na sequência primária desse macronutriente.

Em conjunto com o magnésio e as vitaminas B3 e B6 são utilizados pelo corpo para formar inicialmente cinco hidroxitriptofano (5 HTP) e depois a serotonina. Por sua vez, a serotonina, com a adição de ácido pantotênico (vitamina B5), ácido alfa lipoico, B6, B12 e ácido fólico é utilizada para sintetizar melatonina.

Cerca de 2% presentes na dieta são convertidos em serotonina sintetizada e armazenada nas células do trato gastrointestinal, neurônios, vasos sanguíneos e plaquetas.

Possui as seguintes funções:

Combate à depressão

Controla a ansiedade

Melhora o humor

Ajuda na memória

Controla o peso

Atua no ritmo do relógio biológico interno

Alivio de enxaqueca

Reduz tensão muscular noturna

Controla as respostas de náuseas, vômitos e peristaltismo intestinal

Regula atividade motora

Auxilia na sensibilidade da dor

Colabora na atividade do hormônio de crescimento e beta endorfina

Saiba mais:

É recomendado a ingesta de 5 mg de triptofano por quilo de massa corporal por dia.

Quantidade de aproximadamente 350 mg/dia para um indivíduo de 70 kg.

Deve ser consumido com o estômago vazio ou em combinação com carboidratos.

Refeições ricas em proteína devem ser evitadas durante a noite, porque proteínas complexas suprimem a absorção de triptofano.

É recomendada a combinação com vitaminas B (niacina, B6, B12, ácido pantotênico).

O aminoácido ácido (Gama-aminobutírico) também pode contribuir para melhorar o humor.

Pessoas obesas apresentam baixa concentração de triptofano sérico.

Esse aminoácido aumenta a força, a resistência e diminui a fadiga.

Melhora significativamente a duração total de sono, uma diminuição no tempo necessário para adormecer e na redução da fragmentação do sono.

A redução dos níveis de serotonina no cérebro é uma das causas da TPM e seus incômodos sintomas.

Além da carne vermelha, aves, ovos, outros alimentos ricos por porção são:

(Ingestão Diária Recomendada)

Salmão – 98% IDR

Tilápia – 95% IDR

Truta – 90% IDR

Cavalinha – 88% IDR

Polvo – 101% IDR

Camarão – 79% IDR

Ostras – 64% IDR

Chia – 45% IDR

Gergelim – 40% IDR

Sementes de linhaça – 30% IDR

Pistache – 30% IDR

Castanha de caju – 25% IDR

Castanha-do-pará – 20% IDR

Grãos de soja tostada – 205% da IDR

Tofu – 65% da IDR

Mussarela de búfala – 204% IDR

Parmesão – 170% IDR

Muçarela – 155% IDR

Gérmen de trigo – 130% IDR

Aveia em flocos – 55% IDR

Farinha de trigo integral – 45% IDR

Feijão-branco – 74% IDR

Feijão-carioca – 66% IDR

Feijão-preto –- 65% IDR

Ervilha – 63% IDR

Grão-de-bico – 54% IDR

Leo Kahn

