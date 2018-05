O iraniano pensador de São Caetano

Ademir Medici

“Não comemoro aniversários. É uma cultura antiga do Irã. Meus ancestrais comemoravam apenas o aniversário de falecimento dos parentes e amigos: o verdadeiro nascimento para a vida eterna. Esta é apenas uma curta passagem. No entanto, com muito prazer, respondo às perguntas que listou.”

Cf. Mohiman Shafa

E o acadêmico Mohiman Shafa respondeu com muito carinho e competência as perguntas formuladas pela página Memória, dando sequência ao projeto 2018 dos eternos acadêmicos de São Caetano. E anexou um lindo pensamento, da sua lavra, de uma série que tem distribuído aos amigos pela rede social.

Junto ao questionário, Mohiman Shafa anexou, também, algumas questões das mais pertinentes, que listamos a seguir:

Centro acadêmico: saudoso ponto de encontro com amigos, num rico convívio e animado pebolim, sob afáveis sorrisos do Alfredão.

São Caetano: tremendo privilégio ter vivido minha juventude e os anos dourados em ambiente saudável e boa companhia.

BOAS LEMBRANÇAS

Os bailes do Grêmio. Começavam às 16h, ainda sob luz fluorescente, sob auspícios dos irmãos Sayar, Daniel Fiorotti e Enio Campoi.

As fugas para o Cine Vitória, pulando o muro para o inspetor Amaral não ver.

As rodas de conversa com suculentos ‘baurus’ no bar do Paulo, em frente ao Colégio Bonifácio de Carvalho.

E os bons papos com amigos do Centro Acadêmico, a qualquer hora, na ‘Esquina do Pecado’ (Cine Vitória).

Pensamento

Texto: Mohiman Shafa

A verdadeira liberdade emana do reconhecimento da unidade que rege a existência, do fato de estar ligado aos demais seres humanos e, de certa forma, com o universo em sua totalidade. Uma base eterna da verdadeira liberdade é a certeza de que a natureza e os demais seres humanos não são inimigos a temer, vencer ou aproveitar, e sim, as partes de uma totalidade harmoniosa.

Mohiman Shafa

Nascimento: Mashhad, Iran, 4-5-1943

Filiação: Amanollah e Parvin

São Caetano: a chegada em junho de 1956

Amazônia: a partida em junho de 1970, para esta e outras aventuras

Histórico escolar: o curso primário em Tehran, no Irã; ginasial e colegial no Instituto de Ensino de São Caetano e Colégio Estadual Bonifácio de Carvalho; superior na FEI-PUC, em São Bernardo; Núr (Bolívia) e Tuiuti-PR, Universidade Federal do Paraná e Cefet, em Curitiba.

Atividades profissionais: engenharia elétrica

Mulher: Ruth

Filhos: Amir Samad e Roshan

E a cidade estremeceu

Rio Grande da Serra realizou desfile cívico-militar no feriado de 1º de Maio. Prevíamos: a cidade vai estremecer. E estremeceu de fato.

A Avenida Dom Pedro I ficou repleta. Memória fotografou cada escola, cada fanfarra, cada entidade, cada banda que desfilou. O mais antigo TG da região, o de Santo André, fez bonito, o O2-072, sucessor do centenário TG 34.

Tudo isso para dizer que a Semana Rio Grande da Serra 2018 se estenderá por maio inteiro. Nem semana será. Será um mês inteiro.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 4 de maio de 1988 – ano 30, edição 6743

Manchete – Greve nacional do funcionalismo foi apenas parcial.

Memória – Na Semana Rio Grande da Serra 1988, a madeira que Rio Grande produziu.

Acidente – Um morto e mais de 40 feridos em Diadema: ônibus da Viação Diadema tomba na Avenida Antonio Piranga.



