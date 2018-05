No Twitter, Trump diz que EUA buscam condições iguais no comércio com a China

03/05/2018 | 04:36



O presidente dos EUA, Donald Trump, tuitou na madrugada desta quinta-feira que espera manter boas relações com a China.

"Nossa grande equipe financeira está na China para negociar condições equitativas no comércio! Espero me encontrar com o presidente (chinês) Xi Jinping num futuro não muito distante. Sempre teremos um bom (ótimo) relacionamento!", afirmou Trump em sua conta oficial no Twitter.

Uma delegação de autoridades dos EUA, incluindo Wilbur Ross (Secretário do Comércio) e Steven Mnuchin (Secretário do Tesouro), chegou hoje à China para tentar superar desavenças comerciais entre os dois países. No mês passado, as duas maiores economias do mundo ameaçaram tarifar bilhões de dólares em importações uma da outra.