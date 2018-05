Ivete Sangalo diz que Marina e Helena são completamente diferentes

01/05/2018 | 16:12



Ivete Sangalo abriu o jogo sobre como está sendo sua experiência com as filhas gêmeas, Marina e Helena. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, a cantora revelou que as irmãs são completamente diferentes:

-Elas são completamente diferentes. Jamais vão ser chamadas de gêmeas. Pronto! Na hora de pegar o ticket, pegaram a mesma fila, mas sentaram em cadeiras diferentes, brincou a cantora.

A beldade ainda explicou que Helena é a mais agitada, enquanto Marina é tranquilinha: -A Helena é da pá virada. A Marina é..., disse enquanto fazia o símbolo de paz e amor com os dedos.

Dorme, come. A outra dorme, chora e me chama. Mas à noite, elas dormem a noite inteira. E a gente quanto tem duas filhas não dorme mais. Não existe isso, finalizou a beldade