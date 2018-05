Luísa Sonza diz que divide aluguel com Whindersson Nunes: Não dependo do dinheiro dele

01/05/2018 | 16:11



Luísa Sonza fez questão de deixar bem claro que não depende de Whindersson Nunes, com quem está casado há cerca de dois meses. Em entrevista à Luciana Gimenez, que irá ao ar nesta terça-feira, dia 1, no Luciana By Night, a cantora explicou que apesar de estar ao lado de um dos maiores influencers digitais do Brasil, possui independência financeira:

- Nós já morávamos juntos e a gente tem uma vida muito legal. Um ajuda o outro e temos um relacionamento muito bonito, mas nunca imaginei que eu fosse casar. Muitas mulheres têm esse sonho e eu nunca tive. A gente divide aluguel, não dependo do dinheiro dele, ele não depende do meu e nem acho legal eu ser dependente de uma pessoa. Ele me apoia muito nisso, explicou ela, frisando que os dois prezam por uma vida independente.

Entre várias revelações, Luisa também conversou com Luciana sobre questões feministas:

- Minha vida pessoal desde criança foi conturbada e não por mim, mas pelos meus familiares. Sempre vi muito de perto o sofrimento de muitas pessoas e é até difícil falar, mas tomei a causa para mim. A gente torce pela igualdade das mulheres porque muita gente sofre com estereótipo.

E ainda revelou que por namorar uma pessoa famosa sofreu muito preconceito:

- Sofri muito por namorar uma pessoa mais famosa do que eu e isso me fez crescer mais e aprender a não julgar ninguém antes de conhecer. Uso minhas redes sociais para tentar conscientizar as pessoas