Corpo de Bombeiros confirma apenas uma pessoa desaparecida em desabamento

01/05/2018 | 13:09



Por ora, o Corpo de Bombeiros confirma que apenas uma pessoa está desaparecida em decorrência de incêndio e desabamento de prédio no centro de São Paulo. Mais cedo, no entanto, a corporação informava que havia quatro pessoas desaparecidas.

O padre Julio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, disse em entrevista à Globo News que o Mosteiro de São Bento poderá servir de abrigo para as pessoas desabrigadas após o incêndio e desabamento do prédio. "[Elas] poderiam ir hoje. Estamos vendo outros lugares, mas o mosteiro é bem no centro, podemos colocar colchonetes, e será sede das doações", afirmou.

O edifício, de 24 andares, localizado no Largo do Paissandu, no centro de SP, desabou durante um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira, 1º. Outro imóvel e uma igreja também foram afetados.